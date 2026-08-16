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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UMXM

ข้อมูลราคา UMXM

UMXM คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ UMXM

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ UMXM

โทเคโนมิกส์ UMXM

การคาดการณ์ราคา UMXM

ประวัติ UMXM

UMXM คู่มือการซื้อ

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Manadia (UMXM) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Manadia (UMXM) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Manadia ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ UMXM เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Manadia ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Manadia (UMXM)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.1392---34.00%-94.07%-82.60%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Manadia

กระแสเงินทุน Manadia

การไหลเข้าสุทธิราคา UMXMUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.13
2026-08-15$0.00 M0.14
2026-08-14$0.00 M0.14
2026-08-13$0.00 M0.15
2026-08-12$0.00 M0.15

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
UMXM/USDT
$0.1392
$0.1392$0.1392
+5.93%
679.60K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ UMXM เป็น USD

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USD
USD

1 UMXM = 0.1392 USD

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