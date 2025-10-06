ราคาปัจจุบัน U Coin วันนี้ คือ 0.00819 USD ติดตามการอัปเดตราคา UCOIN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา UCOIN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน U Coin วันนี้ คือ 0.00819 USD ติดตามการอัปเดตราคา UCOIN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา UCOIN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

U Coin โลโก้

ราคา U Coin(UCOIN)

ราคาปัจจุบัน 1 UCOIN เป็น USD

$0.00819
$0.00819$0.00819
-0.12%1D
USD
U Coin (UCOIN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:22:41 (UTC+8)

ข้อมูลราคา U Coin (UCOIN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.007692
$ 0.007692$ 0.007692
ต่ำสุด 24h
$ 0.00846
$ 0.00846$ 0.00846
สูงสุด 24h

$ 0.007692
$ 0.007692$ 0.007692

$ 0.00846
$ 0.00846$ 0.00846

$ 0.06424320268888757
$ 0.06424320268888757$ 0.06424320268888757

$ 0.008020406671395091
$ 0.008020406671395091$ 0.008020406671395091

-0.13%

-0.12%

-1.84%

-1.84%

ราคาเรียลไทม์ U Coin (UCOIN) คือ $ 0.00819 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดUCOIN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.007692 และราคาสูงสุด $ 0.00846 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ UCOIN คือ $ 0.06424320268888757 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.008020406671395091

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น UCOIN มีการเปลี่ยนแปลง -0.13% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.12% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.84% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

U Coin (UCOIN) ข้อมูลการตลาด

No.4469

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.83K
$ 56.83K$ 56.83K

$ 8.19M
$ 8.19M$ 8.19M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ U Coin คือ $ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 56.83K อุปทานหมุนเวียนของ UCOIN คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.19M

ประวัติราคา U Coin (UCOIN) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา U Coin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00000984-0.12%
30 วัน$ -0.00564-40.79%
60 วัน$ -0.00117-12.50%
90 วัน$ -0.00304-27.08%
การเปลี่ยนแปลงราคา U Coin ในวันนี้

วันนี้ UCOIN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00000984 (-0.12%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา U Coin ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00564 (-40.79%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา U Coin ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน UCOIN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00117 (-12.50%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา U Coin ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.00304 (-27.08%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา U Coin (UCOIN) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา U Coinทันที

อะไรคือ U Coin (UCOIN)

U-topia is a decentralized media company with financial tools for all ages bridging world-renowned intellectual property into Web3 to supercharge user acquisition across all chains. We reward engagement across media products with our Chain Abstraction wallet, removing the constraints of having specific cryptocurrency in your wallet and making more rewards accessible with our Account Abstraction tools. Any non-native crypto can access rewards at any time.

U Coin มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน U Coin ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบUCOINความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ U Coin บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ U Coin ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา U Coin (USD)

U Coin (UCOIN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ U Coin (UCOIN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ U Coin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา U Coin ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ U Coin (UCOIN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ U Coin (UCOIN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ UCOINโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ U Coin (UCOIN)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ U Coinใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ U Coin บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

U Coin ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก U Coin ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ U Coin อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ U Coin

วันนี้ U Coin (UCOIN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน UCOIN เป็นUSD คือ 0.00819 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน UCOIN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ UCOIN เป็น USD คือ $ 0.00819 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ U Coin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ UCOIN คือ $ 0.00 USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ UCOIN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ UCOIN คือ 0.00 USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ UCOIN คือเท่าใด?
UCOIN ถึงราคา ATH ที่ 0.06424320268888757 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ UCOIN คือเท่าไร?
UCOIN ถึงราคา ATL ที่ 0.008020406671395091 USD
ปริมาณการเทรดของ UCOIN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ UCOIN คือ $ 56.83K USD
ปีนี้ UCOIN จะสูงขึ้นอีกไหม?
UCOIN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา UCOIN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:22:41 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

