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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Tutorial รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Tutorial รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Tutorial (TUT) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Tutorial (TUT) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Tutorial ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ TUT เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Tutorial ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Tutorial (TUT)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.032302---78.12%+149.32%+193.44%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Tutorial

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Tutorial

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Tutorial จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขายทันที
ขาย 19
เป็นกลาง 5
ซื้อ 2
Moving Averages:ขายทันทีขาย 12เป็นกลาง 1ซื้อ 1
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายทันทีขาย 7เป็นกลาง 4ซื้อ 1
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.03235
0.03234
R2
0.03234
0.03233
R1
0.03233
0.03233
PP
0.03232
0.03232
S1
0.03231
0.03231
S2
0.0323
0.03231
S3
0.03229
0.0323

สัญญาณตลาด Tutorial

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
1.40M
$16.42 M
$15.02 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.07M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$6.19 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$6.12 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.37M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$29.22 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$28.86 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Tutorial

การไหลเข้าสุทธิราคา TUTUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.57 M0.03
2026-08-15$0.58 M0.04
2026-08-14$0.23 M0.03
2026-08-13$0.34 M0.04
2026-08-12-$0.01 M0.07

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tutorial

เทรดตลาด Tutorial (TUT) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
TUT/USDT
$0.032302
$0.032302$0.032302
+0.59%
38.95M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ TUT เป็น USD

จำนวน

TUT
TUT
USD
USD

1 TUT = 0.032301 USD

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