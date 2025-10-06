ราคาปัจจุบัน Tuna Chain วันนี้ คือ 0.0013608 USD ติดตามการอัปเดตราคา TUNACHAIN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TUNACHAIN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Tuna Chain วันนี้ คือ 0.0013608 USD ติดตามการอัปเดตราคา TUNACHAIN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TUNACHAIN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TUNACHAIN

ข้อมูลราคา TUNACHAIN

เอกสารไวท์เปเปอร์ TUNACHAIN

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TUNACHAIN

โทเคโนมิกส์ TUNACHAIN

การคาดการณ์ราคา TUNACHAIN

ประวัติ TUNACHAIN

TUNACHAIN คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง TUNACHAINเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต TUNACHAIN

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Tuna Chain โลโก้

ราคา Tuna Chain(TUNACHAIN)

ราคาปัจจุบัน 1 TUNACHAIN เป็น USD

$0.0013605
$0.0013605$0.0013605
-0.01%1D
USD
Tuna Chain (TUNACHAIN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:21:52 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Tuna Chain (TUNACHAIN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0013599
$ 0.0013599$ 0.0013599
ต่ำสุด 24h
$ 0.0013623
$ 0.0013623$ 0.0013623
สูงสุด 24h

$ 0.0013599
$ 0.0013599$ 0.0013599

$ 0.0013623
$ 0.0013623$ 0.0013623

--
----

--
----

+0.03%

-0.01%

-8.10%

-8.10%

ราคาเรียลไทม์ Tuna Chain (TUNACHAIN) คือ $ 0.0013608 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTUNACHAIN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0013599 และราคาสูงสุด $ 0.0013623 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TUNACHAIN คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TUNACHAIN มีการเปลี่ยนแปลง +0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -8.10% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Tuna Chain (TUNACHAIN) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 55.34K
$ 55.34K$ 55.34K

$ 285.77K
$ 285.77K$ 285.77K

--
----

210,000,000
210,000,000 210,000,000

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tuna Chain คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 55.34K อุปทานหมุนเวียนของ TUNACHAIN คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 210000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 285.77K

ประวัติราคา Tuna Chain (TUNACHAIN) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Tuna Chain ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000000136-0.01%
30 วัน$ +0.0006688+96.64%
60 วัน$ +0.0006983+105.40%
90 วัน$ +0.000795+140.50%
การเปลี่ยนแปลงราคา Tuna Chain ในวันนี้

วันนี้ TUNACHAIN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.000000136 (-0.01%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Tuna Chain ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.0006688 (+96.64%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Tuna Chain ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TUNACHAIN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0006983 (+105.40%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Tuna Chain ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.000795 (+140.50%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Tuna Chain (TUNACHAIN) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Tuna Chainทันที

อะไรคือ Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

Tuna Chain มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Tuna Chain ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบTUNACHAINความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Tuna Chain บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Tuna Chain ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Tuna Chain (USD)

Tuna Chain (TUNACHAIN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Tuna Chain (TUNACHAIN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Tuna Chain

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Tuna Chain ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Tuna Chain (TUNACHAIN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Tuna Chain (TUNACHAIN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TUNACHAINโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Tuna Chain (TUNACHAIN)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Tuna Chainใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Tuna Chain บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

TUNACHAIN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น VND
35.809452
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น AUD
A$0.002054808
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น GBP
0.0010206
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น EUR
0.00115668
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น USD
$0.0013608
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น MYR
RM0.00571536
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น TRY
0.057099168
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น JPY
¥0.2068416
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น ARS
ARS$1.995300216
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น RUB
0.1078434
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น INR
0.120049776
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น IDR
Rp22.679990928
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น PHP
0.080504928
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น EGP
￡E.0.064447488
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น BRL
R$0.007293888
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น CAD
C$0.001891512
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น BDT
0.166534704
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น NGN
1.983665376
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น COP
$5.274406368
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น ZAR
R.0.023324112
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น UAH
0.057276072
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น TZS
T.Sh.3.3434856
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น VES
Bs0.2939328
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น CLP
$1.2832344
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น PKR
Rs0.382343976
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น KZT
0.732001536
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น THB
฿0.044008272
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น TWD
NT$0.041586048
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น AED
د.إ0.004994136
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น CHF
Fr0.001075032
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น HKD
HK$0.010559808
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น AMD
֏0.520968672
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น MAD
.د.م0.012546576
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น MXN
$0.025065936
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น SAR
ريال0.005103
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น ETB
Br0.20588904
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น KES
KSh0.175856184
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น JOD
د.أ0.0009648072
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น PLN
0.004926096
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น RON
лв0.00591948
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น SEK
kr0.012737088
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น BGN
лв0.002272536
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น HUF
Ft0.452833416
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น CZK
0.02837268
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น KWD
د.ك0.0004164048
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น ILS
0.0044226
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น BOB
Bs0.009403128
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น AZN
0.00231336
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น TJS
SM0.012573792
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น GEL
0.003701376
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น AOA
Kz1.247295672
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น BHD
.د.ب0.0005116608
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น BMD
$0.0013608
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น DKK
kr0.00870912
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น HNL
L0.035870688
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น MUR
0.061807536
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น NAD
$0.023446584
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น NOK
kr0.013567176
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น NZD
$0.002340576
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น PAB
B/.0.0013608
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น PGK
K0.005701752
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น QAR
ر.ق0.004953312
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น RSD
дин.0.136801224
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น UZS
soʻm16.395176952
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น ALL
L0.113041656
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น ANG
ƒ0.002435832
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น AWG
ƒ0.00244944
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น BBD
$0.0027216
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น BAM
KM0.002272536
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น BIF
Fr4.0129992
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น BND
$0.001755432
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น BSD
$0.0013608
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น JMD
$0.218313144
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น KHR
5.4870858
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น KMF
Fr0.5756184
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น LAK
29.582608104
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น LKR
රු0.4143636
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น MDL
L0.02299752
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น MGA
Ar6.157456704
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น MOP
P0.0108864
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น MVR
0.02082024
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น MWK
MK2.362498488
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น MZN
MT0.086968728
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น NPR
रु0.192199392
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น PYG
9.6507936
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น RWF
Fr1.9717992
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น SBD
$0.011199384
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น SCR
0.0193914
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น SRD
$0.053806032
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น SVC
$0.011907
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น SZL
L0.023446584
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น TMT
m0.004776408
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น TND
د.ت0.0039612888
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น TTD
$0.009239832
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น UGX
Sh4.7410272
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น XAF
Fr0.7647696
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น XCD
$0.00367416
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น XOF
Fr0.7647696
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น XPF
Fr0.1388016
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น BWP
P0.019350576
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น BZD
$0.002735208
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น CVE
$0.12954816
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น DJF
Fr0.2408616
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น DOP
$0.087145632
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น DZD
د.ج0.17676792
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น FJD
$0.0030618
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น GNF
Fr11.832156
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น GTQ
Q0.010423728
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น GYD
$0.284924304
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) เป็น ISK
kr0.1660176

Tuna Chain ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Tuna Chain ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Tuna Chain อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Tuna Chain

วันนี้ Tuna Chain (TUNACHAIN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน TUNACHAIN เป็นUSD คือ 0.0013608 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน TUNACHAIN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ TUNACHAIN เป็น USD คือ $ 0.0013608 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Tuna Chain คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ TUNACHAIN คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ TUNACHAIN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ TUNACHAIN คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ TUNACHAIN คือเท่าใด?
TUNACHAIN ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ TUNACHAIN คือเท่าไร?
TUNACHAIN ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ TUNACHAIN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ TUNACHAIN คือ $ 55.34K USD
ปีนี้ TUNACHAIN จะสูงขึ้นอีกไหม?
TUNACHAIN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา TUNACHAIN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:21:52 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Tuna Chain (TUNACHAIN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ TUNACHAIN เป็น USD

จำนวน

TUNACHAIN
TUNACHAIN
USD
USD

1 TUNACHAIN = 0.0013607 USD

เทรด TUNACHAIN

TUNACHAIN/USDT
$0.0013605
$0.0013605$0.0013605
0.00%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,549.25
$115,549.25$115,549.25

+0.79%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,141.43
$4,141.43$4,141.43

+1.08%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03873
$0.03873$0.03873

-16.60%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.50
$200.50$200.50

+0.80%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.8933
$3.8933$3.8933

+0.93%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,141.43
$4,141.43$4,141.43

+1.08%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,549.25
$115,549.25$115,549.25

+0.79%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.50
$200.50$200.50

+0.80%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6588
$2.6588$2.6588

+0.86%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20214
$0.20214$0.20214

+1.18%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009920
$0.009920$0.009920

-0.80%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.456
$1.456$1.456

+94.13%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000770
$0.0000000770$0.0000000770

+795.34%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00187
$0.00187$0.00187

+87.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000070
$0.0000000000000000070$0.0000000000000000070

+55.55%

Deepswap Protocol โลโก้

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000250
$0.000000000000000000000250$0.000000000000000000000250

+47.05%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0.0115
$0.0115$0.0115

+43.75%