ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Swarm Network รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Swarm Network รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TRUTH

ข้อมูลราคา TRUTH

TRUTH คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ TRUTH

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TRUTH

โทเคโนมิกส์ TRUTH

การคาดการณ์ราคา TRUTH

ประวัติ TRUTH

TRUTH คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง TRUTHเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต TRUTH

TRUTH USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Swarm Network (TRUTH) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Swarm Network (TRUTH) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Swarm Network ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ TRUTH เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Swarm Network ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Swarm Network (TRUTH)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.012954---2.48%+9.15%-6.66%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Swarm Network

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Swarm Network

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Swarm Network จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 9
เป็นกลาง 5
ซื้อ 12
Moving Averages:ซื้อขาย 4เป็นกลาง 1ซื้อ 9
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 5เป็นกลาง 4ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.012997
0.012994
R2
0.012994
0.012992
R1
0.012992
0.01299
PP
0.012989
0.012989
S1
0.012987
0.012987
S2
0.012983
0.012985
S3
0.012981
0.012983

สัญญาณตลาด Swarm Network

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.32M
$3.71 M
$4.04 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.03 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.03 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.20 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.20 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Swarm Network

การไหลเข้าสุทธิราคา TRUTHUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Swarm Network

เทรดตลาด Swarm Network (TRUTH) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Swarm Network ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
TRUTH/USDT
$0.012954
$0.012954$0.012954
+0.32%
16.85M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ TRUTH เป็น USD

จำนวน

TRUTH
TRUTH
USD
USD

1 TRUTH = 0.012954 USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคริปโตเพิ่มเติม

ค้นหาการวิเคราะห์ราคาสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นแนวโน้มเพิ่มเติม