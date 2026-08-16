การวิเคราะห์ทางเทคนิค OFFICIAL TRUMP (TRUMP) วันนี้
หน้าการวิเคราะห์ OFFICIAL TRUMP ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ TRUMP เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ OFFICIAL TRUMP ด้านล่าง
การเปลี่ยนแปลงราคา OFFICIAL TRUMP (TRUMP)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$1.429
|--
|-6.12%
|-8.34%
|-30.57%
กระแสเงินทุน OFFICIAL TRUMP
การไหลเข้าสุทธิราคา TRUMPUSDT
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|$0.04 M
|1.43
|2026-08-15
|-$0.39 M
|1.42
|2026-08-14
|-$0.17 M
|1.41
|2026-08-13
|-$0.45 M
|1.39
|2026-08-12
|-$0.43 M
|1.46
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
$1.429
$1.429$1.429
0.00%
527.18K (USDT)
$1.428
$1.428$1.428
0.00%
39.29K (USDT)
$1.428
$1.428$1.428
-0.20%
40.00K (USDT)
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