ราคา Tren Finance(TREN)

ราคาปัจจุบัน 1 TREN เป็น USD

$0.00007474
$0.00007474$0.00007474
-0.50%1D
USD
Tren Finance (TREN) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา Tren Finance (TREN) (USD)

ราคาเรียลไทม์ Tren Finance (TREN) คือ $ 0.00007474 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTREN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00007329 และราคาสูงสุด $ 0.00007542 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TREN คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TREN มีการเปลี่ยนแปลง -0.48% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.50% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -14.48% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Tren Finance (TREN) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tren Finance คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 57.34K อุปทานหมุนเวียนของ TREN คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 74.74K

ประวัติราคา Tren Finance (TREN) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Tren Finance ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0000003756-0.50%
30 วัน$ -0.00007576-50.34%
60 วัน$ -0.00017626-70.23%
90 วัน$ -0.00492526-98.51%
การเปลี่ยนแปลงราคา Tren Finance ในวันนี้

วันนี้ TREN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0000003756 (-0.50%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Tren Finance ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00007576 (-50.34%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Tren Finance ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TREN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00017626 (-70.23%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Tren Finance ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.00492526 (-98.51%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Tren Finance (TREN) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Tren Financeทันที

อะไรคือ Tren Finance (TREN)

Tren Finance คือโปรโตคอลการกู้ยืมสเตเบิลคอยน์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบแห่งแรก โดยมีเอเจนต์ AI เฉพาะทางกว่า 20 ตัวทำหน้าที่จัดการทุกกระบวนการโดยไม่ต้องพึ่งมนุษย์ ช่วยให้สามารถกู้ยืมโดยใช้โทเคนสภาพคล่อง (LP tokens), เงินฝากในมาร์เก็ตทางการเงิน และสินทรัพย์ที่ถูกนำไปรีสเตก เพื่อปลดล็อกสภาพคล่องที่ถูกแช่ไว้หลายพันล้านดอลลาร์ ระบบกู้ยืมแบบเพียร์-ทู-เอเจนต์ของ Tren ที่ชื่อว่า Malone ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกู้ยืมโดยตรงภายใต้เงื่อนไขเฉพาะบุคคล รองรับสินทรัพย์ออนเชนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น NFT, โทเคนที่ยังไม่ปลดล็อก (vested tokens) หรือโทเคนใหม่ที่เพิ่งเปิดตัว โดยมีการกำหนดเงื่อนไขกู้ยืมตามประวัติการใช้งานของผู้ใช้แต่ละราย

Tren Finance มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Tren Finance ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบTRENความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Tren Finance บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Tren Finance ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Tren Finance (USD)

Tren Finance (TREN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Tren Finance (TREN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Tren Finance

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Tren Finance ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Tren Finance (TREN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Tren Finance (TREN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TRENโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Tren Finance (TREN)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Tren Financeใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Tren Finance บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

TREN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Tren Finance ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Tren Finance อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Tren Finance

วันนี้ Tren Finance (TREN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน TREN เป็นUSD คือ 0.00007474 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน TREN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ TREN เป็น USD คือ $ 0.00007474 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Tren Finance คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ TREN คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ TREN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ TREN คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ TREN คือเท่าใด?
TREN ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ TREN คือเท่าไร?
TREN ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ TREN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ TREN คือ $ 57.34K USD
ปีนี้ TREN จะสูงขึ้นอีกไหม?
TREN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา TREN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Tren Finance (TREN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-04 13:39:16ข้อมูลบนเครือข่าย
ETF สปอต Ethereum ในสหรัฐฯ บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 233.5 ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้
10-04 11:26:38อัพเดทอุตสาหกรรม
การออก USDC เกิน 75 พันล้าน ส่วนแบ่งการตลาดถึง 24.9%
10-03 10:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดกลับมาอยู่เหนือ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 2.3% ในรอบ 24 ชั่วโมง
10-03 05:17:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุ $120,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม
10-01 14:11:00อัพเดทอุตสาหกรรม
เมื่อวาน ETF แบบสปอตของ Ethereum ในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 127.5 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ ETF แบบสปอตของ Bitcoin มีเงินไหลเข้าสุทธิ 430 ล้านดอลลาร์
09-30 18:14:00อัพเดทอุตสาหกรรม
อัตราค่าธรรมเนียมการระดมทุนของ CEX และ DEX กระแสหลักในปัจจุบันบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในสถานะเป็นกลางโดยมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย

ข่าวร้อนแรง

ผลตอบแทนจากมาร์จิ้นฟิวเจอร์ส MEXC: โอกาสและความท้าทายในการสร้างรายได้สองทางจากการซื้อขาย

October 3, 2025

การซื้อขายที่ชาญฉลาด, ไม่มีค่าธรรมเนียม: วิธีที่คำสั่งที่ช่วยด้วย AI ของ MEXC กำลังเปลี่ยนแปลงเกม

October 3, 2025

GameFi 2.0: ทำไมเศรษฐศาสตร์โทเค็นจะตัดสินอนาคตของเกมบล็อกเชน

October 3, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

