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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Treehouse (TREE) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Treehouse (TREE) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Treehouse ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ TREE เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Treehouse ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Treehouse (TREE)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.0343---8.44%-14.62%-44.11%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Treehouse

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Treehouse

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Treehouse จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 7
เป็นกลาง 2
ซื้อ 17
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 7เป็นกลาง 2ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.03424
0.03423
R2
0.03423
0.03423
R1
0.03423
0.03423
PP
0.03422
0.03422
S1
0.03422
0.03422
S2
0.03421
0.03422
S3
0.03421
0.03421

สัญญาณตลาด Treehouse

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.79M
$3.57 M
$4.36 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.00 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.00 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.00 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.00 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Treehouse

การไหลเข้าสุทธิราคา TREEUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.17 M0.03
2026-08-15$0.46 M0.03
2026-08-14-$0.01 M0.03
2026-08-13-$0.02 M0.03
2026-08-12-$0.04 M0.03

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
TREE/USDT
$0.03426
$0.03426$0.03426
+0.23%
1.63M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ TREE เป็น USD

จำนวน

TREE
TREE
USD
USD

1 TREE = 0.0343 USD

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