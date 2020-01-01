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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TRADOOR

ข้อมูลราคา TRADOOR

TRADOOR คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ TRADOOR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TRADOOR

โทเคโนมิกส์ TRADOOR

การคาดการณ์ราคา TRADOOR

ประวัติ TRADOOR

TRADOOR คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง TRADOORเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต TRADOOR

TRADOOR USDT-M Futures

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Tradoor (TRADOOR) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Tradoor (TRADOOR) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Tradoor ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ TRADOOR เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Tradoor ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Tradoor (TRADOOR)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.6528--+1.84%+61.46%+10.34%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Tradoor

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Tradoor

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Tradoor จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 18
เป็นกลาง 1
ซื้อ 7
Moving Averages:ขายทันทีขาย 14เป็นกลาง 0ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 4เป็นกลาง 1ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.6577
0.6576
R2
0.6576
0.6574
R1
0.6573
0.6573
PP
0.6572
0.6572
S1
0.6569
0.657
S2
0.6568
0.6569
S3
0.6565
0.6568

สัญญาณตลาด Tradoor

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.35M
$3.36 M
$3.71 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.14 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.12 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.61 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.61 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Tradoor

การไหลเข้าสุทธิราคา TRADOORUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
TRADOOR/USDT
$0.6535
$0.6535$0.6535
-0.75%
112.17K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ TRADOOR เป็น USD

จำนวน

TRADOOR
TRADOOR
USD
USD

1 TRADOOR = 0.6528 USD

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