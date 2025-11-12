โทเคโนมิกส์ Alttown (TOWN)

โทเคโนมิกส์ Alttown (TOWN)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Alttown (TOWN) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:31:38 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Alttown (TOWN)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Alttown (TOWN) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
อุปทานรวม:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
อุปทานหมุนเวียน:
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.028
$ 0.028$ 0.028
ต่ำสุดตลอดกาล:
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.0008728
$ 0.0008728$ 0.0008728

ข้อมูล Alttown (TOWN)

Alt.town คือแพลตฟอร์มการเติบโตของมูลค่าคนดังเสมือนจริง โดยเป็นบริการที่ให้ผู้ใช้งานสามารถซื้อขายมูลค่าของครีเอเตอร์เสมือนในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งมูลค่าของครีเอเตอร์จะพิจารณาจากเนื้อหาที่สร้างสรรค์และฐานแฟนคลับ คนดังเสมือน เช่น VTuber, อินฟลูเอนเซอร์เสมือน และไอดอลเสมือนที่เข้าร่วมกับ Alt.town จะสามารถออกสินทรัพย์ดิจิทัลที่เรียกว่า DNA เพื่อเป็นตัวแทนมูลค่าของตนเอง ผู้ใช้งานทั้งแฟนคลับและผู้สนับสนุน Web3 สามารถซื้อ DNA ของคนดังที่ตนชื่นชอบ พร้อมคาดหวังถึงการเติบโตของมูลค่าในอนาคต และเพลิดเพลินกับคอนเทนต์ที่คนดังเหล่านั้นมอบให้ ราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้จะถูกกำหนดผ่านการซื้อขายระหว่างผู้ใช้งานด้วยกัน โดยมีระบบออร์เดอร์บุ๊กแบบออนเชนเป็นกลไกสนับสนุน

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://www.alt.town/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://docs.alt.town/
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0x973253D0C12366e0fA5AFb9F9E2e9486ECA69c01

โทเคโนมิกส์ Alttown (TOWN): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Alttown (TOWN) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นTOWN สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น TOWN ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ TOWN แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น TOWNกัน!

วิธีการซื้อ TOWN

สนใจเพิ่ม Alttown (TOWN) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ TOWN รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา Alttown (TOWN)

การวิเคราะห์ประวัติราคา TOWN ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา TOWN

อยากรู้ว่า TOWN จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา TOWN ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว