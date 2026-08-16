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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Toshi รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Toshi รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา TOSHI

TOSHI คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TOSHI

โทเคโนมิกส์ TOSHI

การคาดการณ์ราคา TOSHI

ประวัติ TOSHI

TOSHI คู่มือการซื้อ

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สปอต TOSHI

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Toshi (TOSHI) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Toshi (TOSHI) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Toshi ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ TOSHI เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Toshi ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Toshi (TOSHI)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.000101---4.90%-6.92%-40.66%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Toshi

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Toshi

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Toshi จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 7
เป็นกลาง 8
ซื้อ 11
Moving Averages:เป็นกลางขาย 5เป็นกลาง 5ซื้อ 4
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 2เป็นกลาง 3ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.000101
0.000101
R2
0.000101
0.0001009
R1
0.0001009
0.0001009
PP
0.0001009
0.0001009
S1
0.0001008
0.0001008
S2
0.0001008
0.0001008
S3
0.0001007
0.0001008

สัญญาณตลาด Toshi

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.04M
$2.39 M
$2.35 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.02 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.01 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.09 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.09 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Toshi

การไหลเข้าสุทธิราคา TOSHIUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.03 M0.00
2026-08-14-$0.03 M0.00
2026-08-13$0.01 M0.00
2026-08-12$0.05 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
TOSHI/USDT
$0.000101
$0.000101$0.000101
-0.09%
485.75M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ TOSHI เป็น USD

จำนวน

TOSHI
TOSHI
USD
USD

1 TOSHI = 0.000101 USD

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