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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล The Top Floor Boss รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล The Top Floor Boss รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา TJR

TJR คืออะไร

โทเคโนมิกส์ TJR

การคาดการณ์ราคา TJR

ประวัติ TJR

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค The Top Floor Boss (TJR) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค The Top Floor Boss (TJR) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ The Top Floor Boss ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ TJR เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ The Top Floor Boss ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา The Top Floor Boss (TJR)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.0001347--+2.27%-36.53%-96.64%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา The Top Floor Boss

กระแสเงินทุน The Top Floor Boss

การไหลเข้าสุทธิราคา TJRUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The Top Floor Boss

เทรดตลาด The Top Floor Boss (TJR) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน The Top Floor Boss ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
TJR/USD1
$0.0001373
$0.0001373$0.0001373
+0.95%
395.15M (USDT)
TJR/USDT
$0.0001344
$0.0001344$0.0001344
-0.29%
400.40M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ TJR เป็น USD

จำนวน

TJR
TJR
USD
USD

1 TJR = 0.0001347 USD

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