$0.005694
Taker Protocol (TAKER) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา Taker Protocol (TAKER) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.005363
ต่ำสุด 24h
$ 0.005913
สูงสุด 24h

$ 0.005363
$ 0.005913
--
--
+2.42%

+2.50%

-11.77%

-11.77%

ราคาเรียลไทม์ Taker Protocol (TAKER) คือ $ 0.005694 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTAKER ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.005363 และราคาสูงสุด $ 0.005913 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TAKER คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TAKER มีการเปลี่ยนแปลง +2.42% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +2.50% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -11.77% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Taker Protocol (TAKER) ข้อมูลการตลาด

--
$ 458.83K
$ 458.83K$ 458.83K

$ 5.69M
$ 5.69M$ 5.69M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Taker Protocol คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 458.83K อุปทานหมุนเวียนของ TAKER คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.69M

ประวัติราคา Taker Protocol (TAKER) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Taker Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00013888+2.50%
30 วัน$ -0.003756-39.75%
60 วัน$ -0.007586-57.13%
90 วัน$ -0.011756-67.37%
การเปลี่ยนแปลงราคา Taker Protocol ในวันนี้

วันนี้ TAKER บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.00013888 (+2.50%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Taker Protocol ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.003756 (-39.75%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Taker Protocol ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TAKER เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.007586 (-57.13%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Taker Protocol ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.011756 (-67.37%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Taker Protocol (TAKER) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Taker Protocolทันที

อะไรคือ Taker Protocol (TAKER)

Taker คือโปรโตคอลสร้างแรงจูงใจในระบบนิเวศ Bitcoin รายแรกและรายใหญ่ที่สุด ออกแบบมาเพื่อกระจายผลประโยชน์จาก Bitcoin ให้กับผู้ถือครองแบบเศษส่วนทุกคน โดยทำหน้าที่เป็นเลเยอร์สร้างแรงจูงใจของ Bitcoin ผ่านกลไกรางวัลหลากหลายรูปแบบ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้นับล้านคนหันมาใช้งาน ถือครอง และใช้ Bitcoin รวมถึงสินทรัพย์อนุพันธ์ของมัน

Taker Protocol มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Taker Protocol ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบTAKERความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Taker Protocol บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Taker Protocol ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Taker Protocol (USD)

Taker Protocol (TAKER) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Taker Protocol (TAKER) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Taker Protocol

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Taker Protocol ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Taker Protocol (TAKER)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Taker Protocol (TAKER) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TAKERโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Taker Protocol (TAKER)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Taker Protocolใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Taker Protocol บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

TAKER เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Taker Protocol(TAKER) เป็น VND
149.83761
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น AUD
A$0.00859794
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น GBP
0.0042705
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น EUR
0.0048399
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น USD
$0.005694
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น MYR
RM0.0239148
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น TRY
0.23892024
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น JPY
¥0.865488
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น ARS
ARS$8.34894138
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น RUB
0.4512495
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น INR
0.50232468
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น IDR
Rp94.89996204
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น PHP
0.33685704
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น EGP
￡E.0.26966784
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น BRL
R$0.03051984
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น CAD
C$0.00791466
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น BDT
0.69683172
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น NGN
8.30025768
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น COP
$22.06971624
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น ZAR
R.0.09759516
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น UAH
0.23966046
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น TZS
T.Sh.13.990158
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น VES
Bs1.229904
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น CLP
$5.369442
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น PKR
Rs1.59984318
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น KZT
3.06291648
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น THB
฿0.18414396
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น TWD
NT$0.17400864
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น AED
د.إ0.02089698
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น CHF
Fr0.00449826
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น HKD
HK$0.04418544
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น AMD
֏2.17989096
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น MAD
.د.م0.05249868
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น MXN
$0.10488348
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น SAR
ريال0.0213525
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น ETB
Br0.8615022
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น KES
KSh0.73583562
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น JOD
د.أ0.004037046
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น PLN
0.02061228
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น RON
лв0.0247689
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น SEK
kr0.05329584
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น BGN
лв0.00950898
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น HUF
Ft1.89479238
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น CZK
0.1187199
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น KWD
د.ك0.001742364
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น ILS
0.0185055
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น BOB
Bs0.03934554
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น AZN
0.0096798
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น TJS
SM0.05261256
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น GEL
0.01548768
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น AOA
Kz5.21906346
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น BHD
.د.ب0.002140944
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น BMD
$0.005694
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น DKK
kr0.0364416
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น HNL
L0.15009384
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น MUR
0.25862148
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น NAD
$0.09810762
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น NOK
kr0.05676918
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น NZD
$0.00979368
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น PAB
B/.0.005694
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น PGK
K0.02385786
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น QAR
ر.ق0.02072616
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น RSD
дин.0.57241782
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น UZS
soʻm68.60239386
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น ALL
L0.47300058
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น ANG
ƒ0.01019226
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น AWG
ƒ0.0102492
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น BBD
$0.011388
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น BAM
KM0.00950898
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น BIF
Fr16.791606
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น BND
$0.00734526
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น BSD
$0.005694
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น JMD
$0.91348842
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น KHR
22.9596315
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น KMF
Fr2.408562
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น LAK
123.78260622
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น LKR
රු1.733823
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น MDL
L0.0962286
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น MGA
Ar25.76466672
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น MOP
P0.045552
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น MVR
0.0871182
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น MWK
MK9.88541034
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น MZN
MT0.36390354
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น NPR
रु0.80422056
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น PYG
40.381848
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น RWF
Fr8.250606
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น SBD
$0.04686162
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น SCR
0.0811395
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น SRD
$0.22514076
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น SVC
$0.0498225
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น SZL
L0.09810762
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น TMT
m0.01998594
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น TND
د.ت0.016575234
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น TTD
$0.03866226
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น UGX
Sh19.837896
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น XAF
Fr3.200028
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น XCD
$0.0153738
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น XOF
Fr3.200028
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น XPF
Fr0.580788
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น BWP
P0.08096868
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น BZD
$0.01144494
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น CVE
$0.5420688
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น DJF
Fr1.007838
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น DOP
$0.36464376
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น DZD
د.ج0.7396506
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น FJD
$0.0128115
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น GNF
Fr49.50933
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น GTQ
Q0.04361604
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น GYD
$1.19220972
1 Taker Protocol(TAKER) เป็น ISK
kr0.694668

Taker Protocol ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Taker Protocol ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Taker Protocol อย่างเป็นทางการ

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Taker Protocol

วันนี้ Taker Protocol (TAKER) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน TAKER เป็นUSD คือ 0.005694 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน TAKER เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ TAKER เป็น USD คือ $ 0.005694 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Taker Protocol คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ TAKER คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ TAKER คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ TAKER คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ TAKER คือเท่าใด?
TAKER ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ TAKER คือเท่าไร?
TAKER ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ TAKER คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ TAKER คือ $ 458.83K USD
ปีนี้ TAKER จะสูงขึ้นอีกไหม?
TAKER อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา TAKER เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:18:22 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

