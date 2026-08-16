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SXT คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ SXT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SXT

โทเคโนมิกส์ SXT

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Space and Time (SXT) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Space and Time (SXT) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Space and Time ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ SXT เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Space and Time ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Space and Time (SXT)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.007026---5.85%-8.13%-41.06%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Space and Time

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Space and Time

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Space and Time จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อทันที
ขาย 1
เป็นกลาง 12
ซื้อ 13
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 5ซื้อ 9
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 1เป็นกลาง 7ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.007028
0.007026
R2
0.007026
0.007024
R1
0.007025
0.007024
PP
0.007023
0.007023
S1
0.007022
0.007021
S2
0.00702
0.007021
S3
0.007019
0.00702

สัญญาณตลาด Space and Time

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.09M
$1.61 M
$1.52 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.08 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.06 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.32 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.34 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Space and Time

การไหลเข้าสุทธิราคา SXTUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.01 M0.01
2026-08-15-$0.06 M0.01
2026-08-14$0.06 M0.01
2026-08-13$0.01 M0.01
2026-08-12-$0.03 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Space and Time (SXT) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SXT/USDT
$0.007026
$0.007026$0.007026
+0.04%
8.48M (USDT)
SXT/USDC
$0.007022
$0.007022$0.007022
+0.09%
7.77M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ SXT เป็น USD

จำนวน

SXT
SXT
USD
USD

1 SXT = 0.007026 USD

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