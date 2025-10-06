ราคาปัจจุบัน SEA WARS วันนี้ คือ 0.0000000021 USD ติดตามการอัปเดตราคา SWAR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SWAR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน SEA WARS วันนี้ คือ 0.0000000021 USD ติดตามการอัปเดตราคา SWAR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SWAR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

SEA WARS โลโก้

ราคา SEA WARS(SWAR)

ราคาปัจจุบัน 1 SWAR เป็น USD

$0.0000000021
$0.0000000021$0.0000000021
+16.66%1D
USD
SEA WARS (SWAR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:19:34 (UTC+8)

ข้อมูลราคา SEA WARS (SWAR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0000000011
$ 0.0000000011$ 0.0000000011
ต่ำสุด 24h
$ 0.0000000026
$ 0.0000000026$ 0.0000000026
สูงสุด 24h

$ 0.0000000011
$ 0.0000000011$ 0.0000000011

$ 0.0000000026
$ 0.0000000026$ 0.0000000026

--
----

--
----

+31.25%

+16.66%

+50.00%

+50.00%

ราคาเรียลไทม์ SEA WARS (SWAR) คือ $ 0.0000000021 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSWAR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0000000011 และราคาสูงสุด $ 0.0000000026 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SWAR คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SWAR มีการเปลี่ยนแปลง +31.25% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +16.66% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +50.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

SEA WARS (SWAR) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 15.44K
$ 15.44K$ 15.44K

$ 4.21K
$ 4.21K$ 4.21K

--
----

2,005,000,000,000
2,005,000,000,000 2,005,000,000,000

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SEA WARS คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 15.44K อุปทานหมุนเวียนของ SWAR คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 2005000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.21K

ประวัติราคา SEA WARS (SWAR) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา SEA WARS ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0000000003+16.66%
30 วัน$ -0.0009999979-100.00%
60 วัน$ -0.0009999979-100.00%
90 วัน$ -0.0009999979-100.00%
การเปลี่ยนแปลงราคา SEA WARS ในวันนี้

วันนี้ SWAR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0000000003 (+16.66%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา SEA WARS ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.0009999979 (-100.00%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา SEA WARS ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SWAR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0009999979 (-100.00%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา SEA WARS ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.0009999979 (-100.00%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา SEA WARS (SWAR) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา SEA WARSทันที

อะไรคือ SEA WARS (SWAR)

Sea Wars is a multiplayer strategy and battle game set in the depths of the ocean.

SEA WARS มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน SEA WARS ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบSWARความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ SEA WARS บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ SEA WARS ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา SEA WARS (USD)

SEA WARS (SWAR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ SEA WARS (SWAR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ SEA WARS

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา SEA WARS ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ SEA WARS (SWAR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ SEA WARS (SWAR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SWARโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ SEA WARS (SWAR)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ SEA WARSใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ SEA WARS บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

SWAR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 SEA WARS(SWAR) เป็น VND
0.0000552615
1 SEA WARS(SWAR) เป็น AUD
A$0.000000003171
1 SEA WARS(SWAR) เป็น GBP
0.000000001575
1 SEA WARS(SWAR) เป็น EUR
0.000000001785
1 SEA WARS(SWAR) เป็น USD
$0.0000000021
1 SEA WARS(SWAR) เป็น MYR
RM0.000000008799
1 SEA WARS(SWAR) เป็น TRY
0.000000088116
1 SEA WARS(SWAR) เป็น JPY
¥0.0000003192
1 SEA WARS(SWAR) เป็น ARS
ARS$0.000003092775
1 SEA WARS(SWAR) เป็น RUB
0.000000166425
1 SEA WARS(SWAR) เป็น INR
0.000000185262
1 SEA WARS(SWAR) เป็น IDR
Rp0.000034999986
1 SEA WARS(SWAR) เป็น PHP
0.000000124215
1 SEA WARS(SWAR) เป็น EGP
￡E.0.000000099477
1 SEA WARS(SWAR) เป็น BRL
R$0.000000011256
1 SEA WARS(SWAR) เป็น CAD
C$0.000000002919
1 SEA WARS(SWAR) เป็น BDT
0.000000256998
1 SEA WARS(SWAR) เป็น NGN
0.00000305676
1 SEA WARS(SWAR) เป็น COP
$0.000008076915
1 SEA WARS(SWAR) เป็น ZAR
R.0.000000036036
1 SEA WARS(SWAR) เป็น UAH
0.000000088389
1 SEA WARS(SWAR) เป็น TZS
T.Sh.0.0000051597
1 SEA WARS(SWAR) เป็น VES
Bs0.0000004473
1 SEA WARS(SWAR) เป็น CLP
$0.000001974
1 SEA WARS(SWAR) เป็น PKR
Rs0.000000595056
1 SEA WARS(SWAR) เป็น KZT
0.000001129632
1 SEA WARS(SWAR) เป็น THB
฿0.000000067851
1 SEA WARS(SWAR) เป็น TWD
NT$0.000000064218
1 SEA WARS(SWAR) เป็น AED
د.إ0.000000007707
1 SEA WARS(SWAR) เป็น CHF
Fr0.000000001659
1 SEA WARS(SWAR) เป็น HKD
HK$0.000000016296
1 SEA WARS(SWAR) เป็น AMD
֏0.000000803964
1 SEA WARS(SWAR) เป็น MAD
.د.م0.000000019383
1 SEA WARS(SWAR) เป็น MXN
$0.00000003864
1 SEA WARS(SWAR) เป็น SAR
ريال0.000000007875
1 SEA WARS(SWAR) เป็น ETB
Br0.000000318423
1 SEA WARS(SWAR) เป็น KES
KSh0.000000271194
1 SEA WARS(SWAR) เป็น JOD
د.أ0.0000000014889
1 SEA WARS(SWAR) เป็น PLN
0.000000007602
1 SEA WARS(SWAR) เป็น RON
лв0.000000009156
1 SEA WARS(SWAR) เป็น SEK
kr0.000000019635
1 SEA WARS(SWAR) เป็น BGN
лв0.000000003507
1 SEA WARS(SWAR) เป็น HUF
Ft0.000000699048
1 SEA WARS(SWAR) เป็น CZK
0.000000043827
1 SEA WARS(SWAR) เป็น KWD
د.ك0.0000000006426
1 SEA WARS(SWAR) เป็น ILS
0.000000006825
1 SEA WARS(SWAR) เป็น BOB
Bs0.000000014511
1 SEA WARS(SWAR) เป็น AZN
0.00000000357
1 SEA WARS(SWAR) เป็น TJS
SM0.000000019404
1 SEA WARS(SWAR) เป็น GEL
0.000000005712
1 SEA WARS(SWAR) เป็น AOA
Kz0.000001914297
1 SEA WARS(SWAR) เป็น BHD
.د.ب0.0000000007896
1 SEA WARS(SWAR) เป็น BMD
$0.0000000021
1 SEA WARS(SWAR) เป็น DKK
kr0.00000001344
1 SEA WARS(SWAR) เป็น HNL
L0.000000055293
1 SEA WARS(SWAR) เป็น MUR
0.000000095193
1 SEA WARS(SWAR) เป็น NAD
$0.000000036267
1 SEA WARS(SWAR) เป็น NOK
kr0.000000020916
1 SEA WARS(SWAR) เป็น NZD
$0.000000003633
1 SEA WARS(SWAR) เป็น PAB
B/.0.0000000021
1 SEA WARS(SWAR) เป็น PGK
K0.000000008841
1 SEA WARS(SWAR) เป็น QAR
ر.ق0.000000007644
1 SEA WARS(SWAR) เป็น RSD
дин.0.000000211155
1 SEA WARS(SWAR) เป็น UZS
soʻm0.000025609752
1 SEA WARS(SWAR) เป็น ALL
L0.000000174384
1 SEA WARS(SWAR) เป็น ANG
ƒ0.000000003759
1 SEA WARS(SWAR) เป็น AWG
ƒ0.00000000378
1 SEA WARS(SWAR) เป็น BBD
$0.0000000042
1 SEA WARS(SWAR) เป็น BAM
KM0.000000003507
1 SEA WARS(SWAR) เป็น BIF
Fr0.0000061929
1 SEA WARS(SWAR) เป็น BND
$0.000000002709
1 SEA WARS(SWAR) เป็น BSD
$0.0000000021
1 SEA WARS(SWAR) เป็น JMD
$0.000000336903
1 SEA WARS(SWAR) เป็น KHR
0.000008467725
1 SEA WARS(SWAR) เป็น KMF
Fr0.0000008883
1 SEA WARS(SWAR) เป็น LAK
0.000045652173
1 SEA WARS(SWAR) เป็น LKR
රු0.00000063945
1 SEA WARS(SWAR) เป็น MDL
L0.00000003549
1 SEA WARS(SWAR) เป็น MGA
Ar0.000009374988
1 SEA WARS(SWAR) เป็น MOP
P0.0000000168
1 SEA WARS(SWAR) เป็น MVR
0.00000003213
1 SEA WARS(SWAR) เป็น MWK
MK0.000003645831
1 SEA WARS(SWAR) เป็น MZN
MT0.000000134211
1 SEA WARS(SWAR) เป็น NPR
रु0.000000296604
1 SEA WARS(SWAR) เป็น PYG
0.0000148932
1 SEA WARS(SWAR) เป็น RWF
Fr0.0000030513
1 SEA WARS(SWAR) เป็น SBD
$0.000000017283
1 SEA WARS(SWAR) เป็น SCR
0.000000028707
1 SEA WARS(SWAR) เป็น SRD
$0.000000083034
1 SEA WARS(SWAR) เป็น SVC
$0.000000018375
1 SEA WARS(SWAR) เป็น SZL
L0.000000036246
1 SEA WARS(SWAR) เป็น TMT
m0.000000007371
1 SEA WARS(SWAR) เป็น TND
د.ت0.0000000061635
1 SEA WARS(SWAR) เป็น TTD
$0.000000014259
1 SEA WARS(SWAR) เป็น UGX
Sh0.0000073164
1 SEA WARS(SWAR) เป็น XAF
Fr0.0000011802
1 SEA WARS(SWAR) เป็น XCD
$0.00000000567
1 SEA WARS(SWAR) เป็น XOF
Fr0.0000011802
1 SEA WARS(SWAR) เป็น XPF
Fr0.0000002142
1 SEA WARS(SWAR) เป็น BWP
P0.000000029862
1 SEA WARS(SWAR) เป็น BZD
$0.000000004221
1 SEA WARS(SWAR) เป็น CVE
$0.000000198744
1 SEA WARS(SWAR) เป็น DJF
Fr0.0000003738
1 SEA WARS(SWAR) เป็น DOP
$0.000000134463
1 SEA WARS(SWAR) เป็น DZD
د.ج0.00000027279
1 SEA WARS(SWAR) เป็น FJD
$0.000000004746
1 SEA WARS(SWAR) เป็น GNF
Fr0.0000182595
1 SEA WARS(SWAR) เป็น GTQ
Q0.000000016086
1 SEA WARS(SWAR) เป็น GYD
$0.000000439698
1 SEA WARS(SWAR) เป็น ISK
kr0.0000002583

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SEA WARS

วันนี้ SEA WARS (SWAR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SWAR เป็นUSD คือ 0.0000000021 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SWAR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SWAR เป็น USD คือ $ 0.0000000021 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ SEA WARS คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SWAR คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SWAR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SWAR คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SWAR คือเท่าใด?
SWAR ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SWAR คือเท่าไร?
SWAR ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ SWAR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SWAR คือ $ 15.44K USD
ปีนี้ SWAR จะสูงขึ้นอีกไหม?
SWAR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SWAR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:19:34 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ SEA WARS (SWAR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

