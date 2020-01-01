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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ STONKBROKER

ข้อมูลราคา STONKBROKER

STONKBROKER คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ STONKBROKER

โทเคโนมิกส์ STONKBROKER

การคาดการณ์ราคา STONKBROKER

ประวัติ STONKBROKER

STONKBROKER คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง STONKBROKERเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต STONKBROKER

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค StonkBroker (STONKBROKER) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค StonkBroker (STONKBROKER) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ StonkBroker ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ STONKBROKER เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ StonkBroker ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา StonkBroker (STONKBROKER)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.024576---18.19%+4,815.20%+4,815.20%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา StonkBroker

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค StonkBroker

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ StonkBroker จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 9
เป็นกลาง 3
ซื้อ 14
Moving Averages:ซื้อขาย 5เป็นกลาง 0ซื้อ 9
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 4เป็นกลาง 3ซื้อ 5
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.025073
0.02507
R2
0.02507
0.025067
R1
0.025065
0.025065
PP
0.025062
0.025062
S1
0.025057
0.025059
S2
0.025054
0.025057
S3
0.025049
0.025054

สัญญาณตลาด StonkBroker

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.01M
$0.03 M
$0.03 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.02 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.02 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.07 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.06 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน StonkBroker

การไหลเข้าสุทธิราคา STONKBROKERUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
STONKBROKER/USD1
$0.024552
$0.024552$0.024552
+0.06%
2.07M (USDT)
STONKBROKER/USDT
$0.024576
$0.024576$0.024576
-0.06%
3.80M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ STONKBROKER เป็น USD

จำนวน

STONKBROKER
STONKBROKER
USD
USD

1 STONKBROKER = 0.024576 USD

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