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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล STONK รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล STONK รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ STONK

ข้อมูลราคา STONK

STONK คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ STONK

โทเคโนมิกส์ STONK

การคาดการณ์ราคา STONK

ประวัติ STONK

STONK คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง STONKเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต STONK

STONK USDT-M Futures

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค STONK (STONK) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค STONK (STONK) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ STONK ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ STONK เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ STONK ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา STONK (STONK)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.007452--+16.56%+964.57%+964.57%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา STONK

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค STONK

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ STONK จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 15
เป็นกลาง 1
ซื้อ 10
Moving Averages:ขายทันทีขาย 12เป็นกลาง 0ซื้อ 2
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 1ซื้อ 8
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.00745
0.007447
R2
0.007447
0.007444
R1
0.007442
0.007442
PP
0.007439
0.007439
S1
0.007434
0.007436
S2
0.007431
0.007434
S3
0.007426
0.007431

สัญญาณตลาด STONK

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.02 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.02 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.26 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.26 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน STONK

การไหลเข้าสุทธิราคา STONKUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
STONK/USD1
$0.007452
$0.007452$0.007452
+0.12%
6.37M (USDT)
STONK/USDT
$0.007452
$0.007452$0.007452
0.00%
7.72M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ STONK เป็น USD

จำนวน

STONK
STONK
USD
USD

1 STONK = 0.007452 USD

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