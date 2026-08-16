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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Stakestone รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Stakestone รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Stakestone (STO) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Stakestone (STO) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Stakestone ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ STO เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Stakestone ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Stakestone (STO)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.03887---4.41%-5.77%-44.43%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Stakestone

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Stakestone

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Stakestone จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 1
เป็นกลาง 13
ซื้อ 12
Moving Averages:เป็นกลางขาย 0เป็นกลาง 8ซื้อ 6
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อทันทีขาย 1เป็นกลาง 5ซื้อ 6
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.0389
0.0389
R2
0.0389
0.03889
R1
0.03889
0.03889
PP
0.03889
0.03889
S1
0.03888
0.03888
S2
0.03888
0.03888
S3
0.03887
0.03888

สัญญาณตลาด Stakestone

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.78M
$4.26 M
$5.04 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.06 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.06 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.16 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.17 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Stakestone

การไหลเข้าสุทธิราคา STOUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.05 M0.04
2026-08-15$0.03 M0.04
2026-08-14$0.06 M0.04
2026-08-13$0.01 M0.04
2026-08-12-$0.03 M0.04

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
STO/USDT
$0.03887
$0.03887$0.03887
0.00%
1.47M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ STO เป็น USD

จำนวน

STO
STO
USD
USD

1 STO = 0.03887 USD

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