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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล STABLE รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล STABLE รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ STABLE

ข้อมูลราคา STABLE

STABLE คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ STABLE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ STABLE

โทเคโนมิกส์ STABLE

การคาดการณ์ราคา STABLE

ประวัติ STABLE

STABLE คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง STABLEเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต STABLE

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค STABLE (STABLE) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค STABLE (STABLE) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ STABLE ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ STABLE เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ STABLE ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา STABLE (STABLE)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.03035---6.52%-16.16%-17.20%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา STABLE

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค STABLE

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ STABLE จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 10
เป็นกลาง 6
ซื้อ 10
Moving Averages:ขายขาย 7เป็นกลาง 3ซื้อ 4
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 3ซื้อ 6
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.03016
0.03013
R2
0.03013
0.03012
R1
0.03012
0.03011
PP
0.03009
0.03009
S1
0.03008
0.03008
S2
0.03005
0.03007
S3
0.03004
0.03005

สัญญาณตลาด STABLE

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-1.76M
$7.10 M
$8.86 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.05M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.24 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.19 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.31 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.29 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน STABLE

การไหลเข้าสุทธิราคา STABLEUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.09 M0.03
2026-08-15$0.13 M0.03
2026-08-14$0.11 M0.03
2026-08-13$0.01 M0.03
2026-08-12$0.04 M0.03

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด STABLE (STABLE) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
STABLE/USDT
$0.030345
$0.030345$0.030345
-2.26%
4.78M (USDT)
STABLE/USDC
$0.030346
$0.030346$0.030346
-2.18%
1.71M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ STABLE เป็น USD

จำนวน

STABLE
STABLE
USD
USD

1 STABLE = 0.03035 USD

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