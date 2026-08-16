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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Subsquid รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Subsquid รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SQD

ข้อมูลราคา SQD

SQD คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ SQD

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SQD

โทเคโนมิกส์ SQD

การคาดการณ์ราคา SQD

ประวัติ SQD

SQD คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง SQDเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต SQD

SQD USDT-M Futures

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Subsquid (SQD) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Subsquid (SQD) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Subsquid ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ SQD เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Subsquid ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Subsquid (SQD)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.04391--+23.62%+48.09%+13.37%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Subsquid

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Subsquid

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Subsquid จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 17
เป็นกลาง 2
ซื้อ 7
Moving Averages:ขายทันทีขาย 14เป็นกลาง 0ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 2ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.04407
0.04407
R2
0.04407
0.04406
R1
0.04406
0.04406
PP
0.04406
0.04406
S1
0.04405
0.04405
S2
0.04405
0.04405
S3
0.04404
0.04405

สัญญาณตลาด Subsquid

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.40M
$3.48 M
$3.88 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.17 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.17 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.08M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$3.65 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$3.73 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Subsquid

การไหลเข้าสุทธิราคา SQDUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.10 M0.04
2026-08-15-$0.05 M0.04
2026-08-14-$0.06 M0.04
2026-08-13$0.09 M0.05
2026-08-12-$0.05 M0.05

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SQD/USDT
$0.04392
$0.04392$0.04392
-0.18%
1.37M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ SQD เป็น USD

จำนวน

SQD
SQD
USD
USD

1 SQD = 0.04391 USD

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