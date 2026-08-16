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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล SPX6900 รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล SPX6900 รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค SPX6900 (SPX) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค SPX6900 (SPX) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ SPX6900 ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ SPX เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ SPX6900 ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา SPX6900 (SPX)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.3187---1.94%-9.00%-9.95%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา SPX6900

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค SPX6900

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ SPX6900 จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อทันที
ขาย 2
เป็นกลาง 7
ซื้อ 17
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 4ซื้อ 10
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 2เป็นกลาง 3ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.3186
0.3186
R2
0.3186
0.3185
R1
0.3185
0.3185
PP
0.3185
0.3185
S1
0.3184
0.3184
S2
0.3184
0.3184
S3
0.3183
0.3184

สัญญาณตลาด SPX6900

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.05M
$2.80 M
$2.85 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.06M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$2.23 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$2.17 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.11M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$4.96 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$4.85 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน SPX6900

การไหลเข้าสุทธิราคา SPXUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.21 M0.32
2026-08-15-$0.76 M0.32
2026-08-14-$0.36 M0.32
2026-08-13-$0.83 M0.31
2026-08-12-$0.66 M0.32

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SPX6900

เทรดตลาด SPX6900 (SPX) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน SPX6900 ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SPX/USDT
$0.3189
$0.3189$0.3189
-0.25%
227.84K (USDT)
SPX/USDC
$0.3183
$0.3183$0.3183
-0.45%
176.47K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ SPX เป็น USD

จำนวน

SPX
SPX
USD
USD

1 SPX = 0.3187 USD

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