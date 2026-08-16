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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Spark รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Spark รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SPK

ข้อมูลราคา SPK

SPK คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ SPK

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SPK

โทเคโนมิกส์ SPK

การคาดการณ์ราคา SPK

ประวัติ SPK

SPK คู่มือการซื้อ

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Spark (SPK) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Spark (SPK) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Spark ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ SPK เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Spark ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Spark (SPK)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.01435---4.27%-15.39%-50.78%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Spark

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Spark

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Spark จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 11
เป็นกลาง 9
ซื้อ 6
Moving Averages:ขายทันทีขาย 9เป็นกลาง 5ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 2เป็นกลาง 4ซื้อ 6
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.01435
0.01434
R2
0.01434
0.01434
R1
0.01434
0.01434
PP
0.01433
0.01433
S1
0.01433
0.01433
S2
0.01432
0.01433
S3
0.01432
0.01432

สัญญาณตลาด Spark

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.49M
$6.44 M
$6.93 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.01 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.02 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.16 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.15 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Spark

การไหลเข้าสุทธิราคา SPKUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.01 M0.01
2026-08-15-$0.01 M0.01
2026-08-14$0.01 M0.01
2026-08-13$0.04 M0.01
2026-08-12-$0.08 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SPK/USDT
$0.01435
$0.01435$0.01435
-0.06%
3.76M (USDT)
SPK/USDC
$0.01434
$0.01434$0.01434
-0.13%
3.85M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ SPK เป็น USD

จำนวน

SPK
SPK
USD
USD

1 SPK = 0.01435 USD

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