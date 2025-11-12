โทเคโนมิกส์ Spendler (SPDL)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Spendler (SPDL) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:31:08 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Spendler (SPDL)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Spendler (SPDL) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
--
----
อุปทานรวม:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
อุปทานหมุนเวียน:
--
----
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 2.60K
$ 2.60K$ 2.60K
สูงสุดตลอดกาล:
$ 260.156
$ 260.156$ 260.156
ต่ำสุดตลอดกาล:
--
----
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.00000026
$ 0.00000026$ 0.00000026

ข้อมูล Spendler (SPDL)

Spendler คือโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการและทำให้การใช้จ่ายประจำวันเป็นอัตโนมัติได้ โดยใช้ทั้งคริปโตและเงินเฟียต ผ่านการเชื่อมต่อร้านค้าออฟไลน์ เครือข่ายบัตร Web2 และสินทรัพย์บนเชน Spendler จึงนำกรณีการใช้งานจริงมาสู่โลก Web3

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://www.spendler.xyz/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://spendler.gitbook.io/spendler-docs/
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0x955d613b901a2e90898fb5ec18b77f5981dd7dc3

โทเคโนมิกส์ Spendler (SPDL): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Spendler (SPDL) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นSPDL สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น SPDL ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ SPDL แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น SPDLกัน!

ประวัติราคา Spendler (SPDL)

การวิเคราะห์ประวัติราคา SPDL ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา SPDL

อยากรู้ว่า SPDL จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา SPDL ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

