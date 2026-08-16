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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Spacecoin รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Spacecoin รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Spacecoin (SPACE) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Spacecoin (SPACE) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Spacecoin ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ SPACE เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Spacecoin ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Spacecoin (SPACE)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.004983---8.34%-15.07%-41.91%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Spacecoin

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Spacecoin

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Spacecoin จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขายทันที
ขาย 14
เป็นกลาง 9
ซื้อ 3
Moving Averages:ขายทันทีขาย 9เป็นกลาง 4ซื้อ 1
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 5เป็นกลาง 5ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.004992
0.004992
R2
0.004992
0.004991
R1
0.004991
0.004991
PP
0.004991
0.004991
S1
0.00499
0.00499
S2
0.00499
0.00499
S3
0.004989
0.00499

สัญญาณตลาด Spacecoin

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.09M
$1.38 M
$1.47 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.08 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.08 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.20 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.20 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Spacecoin

การไหลเข้าสุทธิราคา SPACEUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.05 M0.00
2026-08-15-$0.04 M0.01
2026-08-14$0.06 M0.00
2026-08-13-$0.06 M0.00
2026-08-12$0.00 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SPACE/USDT
$0.004985
$0.004985$0.004985
-1.09%
14.49M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ SPACE เป็น USD

จำนวน

SPACE
SPACE
USD
USD

1 SPACE = 0.004983 USD

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