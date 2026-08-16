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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล SoSoValue รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล SoSoValue รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SOSO

ข้อมูลราคา SOSO

SOSO คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ SOSO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SOSO

โทเคโนมิกส์ SOSO

การคาดการณ์ราคา SOSO

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค SoSoValue (SOSO) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค SoSoValue (SOSO) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ SoSoValue ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ SOSO เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ SoSoValue ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา SoSoValue (SOSO)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.3266---7.59%+12.15%-10.70%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา SoSoValue

กระแสเงินทุน SoSoValue

การไหลเข้าสุทธิราคา SOSOUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.33
2026-08-15$0.00 M0.33
2026-08-14-$0.02 M0.33
2026-08-13-$0.01 M0.33
2026-08-12$0.00 M0.34

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด SoSoValue (SOSO) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน SoSoValue ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SOSO/USDT
$0.3266
$0.3266$0.3266
-0.88%
290.01K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ SOSO เป็น USD

จำนวน

SOSO
SOSO
USD
USD

1 SOSO = 0.3266 USD

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