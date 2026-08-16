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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Somnia รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Somnia รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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SOMI คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ SOMI

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โทเคโนมิกส์ SOMI

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Somnia (SOMI) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Somnia (SOMI) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Somnia ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ SOMI เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Somnia ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Somnia (SOMI)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.09189---0.80%-8.61%-41.99%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Somnia

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Somnia

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Somnia จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 7
เป็นกลาง 11
ซื้อ 8
Moving Averages:เป็นกลางขาย 4เป็นกลาง 5ซื้อ 5
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 3เป็นกลาง 6ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.0917
0.0917
R2
0.0917
0.0916
R1
0.0916
0.0916
PP
0.0916
0.0916
S1
0.0915
0.0915
S2
0.0915
0.0915
S3
0.0914
0.0915

สัญญาณตลาด Somnia

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.14M
$9.07 M
$9.21 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.12 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.11 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.24 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.24 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Somnia

การไหลเข้าสุทธิราคา SOMIUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.03 M0.09
2026-08-15$0.02 M0.10
2026-08-14-$0.01 M0.09
2026-08-13-$0.01 M0.09
2026-08-12$0.05 M0.09

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SOMI/USDT
$0.09189
$0.09189$0.09189
-4.68%
652.25K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ SOMI เป็น USD

จำนวน

SOMI
SOMI
USD
USD

1 SOMI = 0.09189 USD

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