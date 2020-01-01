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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล SkyAI รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล SkyAI รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค SkyAI (SKYAI) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค SkyAI (SKYAI) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ SkyAI ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ SKYAI เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ SkyAI ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา SkyAI (SKYAI)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.07177---38.30%+142.87%-77.44%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา SkyAI

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค SkyAI

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ SkyAI จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 11
เป็นกลาง 3
ซื้อ 12
Moving Averages:ซื้อขาย 5เป็นกลาง 0ซื้อ 9
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 6เป็นกลาง 3ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.07275
0.0725
R2
0.0725
0.07235
R1
0.07236
0.07225
PP
0.07211
0.07211
S1
0.07197
0.07196
S2
0.07171
0.07186
S3
0.07158
0.07171

สัญญาณตลาด SkyAI

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.26M
$7.07 M
$7.33 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$12.73 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$12.71 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.04M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$59.07 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$59.12 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน SkyAI

การไหลเข้าสุทธิราคา SKYAIUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SKYAI/USDT
$0.07177
$0.07177$0.07177
+14.41%
23.32M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ SKYAI เป็น USD

จำนวน

SKYAI
SKYAI
USD
USD

1 SKYAI = 0.07177 USD

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