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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Sapien รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Sapien รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAPIEN

ข้อมูลราคา SAPIEN

SAPIEN คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ SAPIEN

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SAPIEN

โทเคโนมิกส์ SAPIEN

การคาดการณ์ราคา SAPIEN

ประวัติ SAPIEN

SAPIEN คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง SAPIENเป็นสกุลเงินเฟียต

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Sapien (SAPIEN) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Sapien (SAPIEN) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Sapien ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ SAPIEN เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Sapien ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Sapien (SAPIEN)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.07831---5.51%+4.05%-27.80%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Sapien

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Sapien

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Sapien จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 8
เป็นกลาง 0
ซื้อ 18
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 8เป็นกลาง 0ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.07844
0.07841
R2
0.07841
0.07839
R1
0.07839
0.07838
PP
0.07836
0.07836
S1
0.07834
0.07834
S2
0.07831
0.07833
S3
0.07829
0.07831

สัญญาณตลาด Sapien

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.33M
$3.63 M
$3.30 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.08 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.07 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.15 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.14 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Sapien

การไหลเข้าสุทธิราคา SAPIENUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.02 M0.08
2026-08-15$0.05 M0.08
2026-08-14$0.02 M0.08
2026-08-13$0.01 M0.08
2026-08-12$0.01 M0.08

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Sapien (SAPIEN) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SAPIEN/USDT
$0.07831
$0.07831$0.07831
-0.79%
817.98K (USDT)
SAPIEN/USDC
$0.07811
$0.07811$0.07811
-0.82%
724.66K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ SAPIEN เป็น USD

จำนวน

SAPIEN
SAPIEN
USD
USD

1 SAPIEN = 0.07831 USD

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