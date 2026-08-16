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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ROBO

ข้อมูลราคา ROBO

ROBO คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ROBO

โทเคโนมิกส์ ROBO

การคาดการณ์ราคา ROBO

ประวัติ ROBO

ROBO คู่มือการซื้อ

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Fabric (ROBO) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Fabric (ROBO) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Fabric ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ROBO เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Fabric ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Fabric (ROBO)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.01524--+10.83%+26.57%-27.40%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Fabric

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Fabric

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Fabric จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 7
เป็นกลาง 1
ซื้อ 18
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 7เป็นกลาง 1ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.01525
0.01524
R2
0.01524
0.01523
R1
0.01523
0.01523
PP
0.01522
0.01522
S1
0.01521
0.01521
S2
0.0152
0.01521
S3
0.01519
0.0152

สัญญาณตลาด Fabric

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.03M
$1.50 M
$1.53 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.05M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$6.39 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$6.34 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.05M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$8.57 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$8.53 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Fabric

การไหลเข้าสุทธิราคา ROBOUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.06 M0.02
2026-08-15$0.28 M0.01
2026-08-14-$0.26 M0.01
2026-08-13$0.37 M0.01
2026-08-12-$0.25 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Fabric (ROBO) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ROBO/USDT
$0.01524
$0.01524$0.01524
+13.90%
21.34M (USDT)
ROBO/USDC
$0.01524
$0.01524$0.01524
+14.07%
4.07M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ROBO เป็น USD

จำนวน

ROBO
ROBO
USD
USD

1 ROBO = 0.01524 USD

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