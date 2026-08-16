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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RNBW

ข้อมูลราคา RNBW

RNBW คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ RNBW

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ RNBW

โทเคโนมิกส์ RNBW

การคาดการณ์ราคา RNBW

ประวัติ RNBW

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Rainbow (RNBW) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Rainbow (RNBW) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Rainbow ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ RNBW เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Rainbow ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Rainbow (RNBW)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.01355---8.57%-7.95%-24.39%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Rainbow

กระแสเงินทุน Rainbow

การไหลเข้าสุทธิราคา RNBWUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12-$0.01 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Rainbow

เทรดตลาด Rainbow (RNBW) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Rainbow ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
RNBW/USDT
$0.01357
$0.01357$0.01357
+0.22%
3.83M (USDT)
RNBW/USDC
$0.01355
$0.01355$0.01355
+0.29%
4.04M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ RNBW เป็น USD

จำนวน

RNBW
RNBW
USD
USD

1 RNBW = 0.01355 USD

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