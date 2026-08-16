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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Rayls รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Rayls รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Rayls (RLS) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Rayls (RLS) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Rayls ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ RLS เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Rayls ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Rayls (RLS)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.001643---12.84%-22.69%-55.65%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Rayls

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Rayls

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Rayls จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 18
เป็นกลาง 1
ซื้อ 7
Moving Averages:ขายทันทีขาย 14เป็นกลาง 0ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 4เป็นกลาง 1ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.001657
0.001655
R2
0.001655
0.001653
R1
0.001654
0.001653
PP
0.001652
0.001652
S1
0.001651
0.00165
S2
0.001649
0.00165
S3
0.001648
0.001649

สัญญาณตลาด Rayls

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.44M
$1.42 M
$1.86 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.01 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.01 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.03 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.03 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Rayls

การไหลเข้าสุทธิราคา RLSUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15-$0.02 M0.00
2026-08-14$0.03 M0.00
2026-08-13$0.03 M0.00
2026-08-12$0.01 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
RLS/USDT
$0.001639
$0.001639$0.001639
-2.38%
37.15M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ RLS เป็น USD

จำนวน

RLS
RLS
USD
USD

1 RLS = 0.001643 USD

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