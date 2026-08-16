การวิเคราะห์ทางเทคนิค Rizenet Token (RIZE) วันนี้
การเปลี่ยนแปลงราคา Rizenet Token (RIZE)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$0.005007
|--
|-15.07%
|-46.74%
|+60.32%
กระแสเงินทุน Rizenet Token
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|-$0.01 M
|0.01
|2026-08-15
|-$0.04 M
|0.01
|2026-08-14
|$0.00 M
|0.01
|2026-08-13
|-$0.04 M
|0.01
|2026-08-12
|$0.00 M
|0.01
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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