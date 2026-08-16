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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล River รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล River รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค River (RIVER) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค River (RIVER) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ River ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ RIVER เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ River ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา River (RIVER)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$2.6792---1.27%-20.83%-64.35%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา River

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค River

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ River จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 15
เป็นกลาง 3
ซื้อ 8
Moving Averages:ขายขาย 11เป็นกลาง 0ซื้อ 3
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 4เป็นกลาง 3ซื้อ 5
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
2.7016
2.6993
R2
2.6993
2.6966
R1
2.6946
2.695
PP
2.6923
2.6923
S1
2.6876
2.6896
S2
2.6853
2.688
S3
2.6806
2.6853

สัญญาณตลาด River

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-1.34M
$7.28 M
$8.62 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.10M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.44 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.54 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.09M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$5.15 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$5.24 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน River

การไหลเข้าสุทธิราคา RIVERUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M2.68
2026-08-15$0.00 M2.70
2026-08-14$0.00 M2.62
2026-08-13$0.02 M2.60
2026-08-12$0.00 M2.59

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
RIVER/USDT
$2.68
$2.68$2.68
-0.77%
26.40K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ RIVER เป็น USD

จำนวน

RIVER
RIVER
USD
USD

1 RIVER = 2.6791 USD

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