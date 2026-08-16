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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RESOLV

ข้อมูลราคา RESOLV

RESOLV คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ RESOLV

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ RESOLV

โทเคโนมิกส์ RESOLV

การคาดการณ์ราคา RESOLV

ประวัติ RESOLV

RESOLV คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง RESOLVเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต RESOLV

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Resolv (RESOLV) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Resolv (RESOLV) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Resolv ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ RESOLV เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Resolv ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Resolv (RESOLV)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.01731---1.88%-16.34%-40.40%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Resolv

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Resolv

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Resolv จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 14
เป็นกลาง 5
ซื้อ 7
Moving Averages:ขายทันทีขาย 10เป็นกลาง 2ซื้อ 2
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 4เป็นกลาง 3ซื้อ 5
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.01732
0.01731
R2
0.01731
0.01731
R1
0.01731
0.01731
PP
0.0173
0.0173
S1
0.0173
0.0173
S2
0.01729
0.0173
S3
0.01729
0.01729

สัญญาณตลาด Resolv

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.18M
$3.90 M
$4.07 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.20 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.20 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.58 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.60 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Resolv

การไหลเข้าสุทธิราคา RESOLVUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.11 M0.02
2026-08-15-$0.02 M0.02
2026-08-14-$0.02 M0.02
2026-08-13$0.06 M0.02
2026-08-12-$0.03 M0.02

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
RESOLV/USDT
$0.01731
$0.01731$0.01731
-1.14%
3.37M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ RESOLV เป็น USD

จำนวน

RESOLV
RESOLV
USD
USD

1 RESOLV = 0.01731 USD

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