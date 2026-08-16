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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Render (RENDER) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Render (RENDER) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Render ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ RENDER เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Render ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Render (RENDER)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$1.268---4.67%-14.04%-27.88%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Render

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Render

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Render จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 5
เป็นกลาง 3
ซื้อ 18
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 5เป็นกลาง 3ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
1.2676
1.2673
R2
1.2673
1.2669
R1
1.2666
1.2667
PP
1.2663
1.2663
S1
1.2656
1.2659
S2
1.2653
1.2657
S3
1.2646
1.2653

สัญญาณตลาด Render

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.49M
$9.21 M
$8.71 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.09M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.19 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.10 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.10M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$4.59 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$4.69 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Render

การไหลเข้าสุทธิราคา RENDERUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.11 M1.26
2026-08-15-$0.08 M1.27
2026-08-14-$0.15 M1.25
2026-08-13$0.01 M1.27
2026-08-12-$0.10 M1.25

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Render (RENDER) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
RENDER/USDT
$1.268
$1.268$1.268
+0.07%
77.80K (USDT)
RENDER/USDC
$1.266
$1.266$1.266
+0.07%
43.24K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ RENDER เป็น USD

จำนวน

RENDER
RENDER
USD
USD

1 RENDER = 1.268 USD

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