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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล RedStone รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล RedStone รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค RedStone (RED) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค RedStone (RED) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ RedStone ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ RED เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ RedStone ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา RedStone (RED)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.08724---2.55%-13.97%-30.16%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา RedStone

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค RedStone

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ RedStone จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 13
เป็นกลาง 13
ซื้อ 0
Moving Averages:ขายทันทีขาย 8เป็นกลาง 6ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 5เป็นกลาง 7ซื้อ 0
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.0875
0.0874
R2
0.0874
0.0873
R1
0.0872
0.0872
PP
0.0871
0.0871
S1
0.0869
0.087
S2
0.0868
0.0869
S3
0.0866
0.0868

สัญญาณตลาด RedStone

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.18M
$8.37 M
$8.55 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.62 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.61 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.67 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.66 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน RedStone

การไหลเข้าสุทธิราคา REDUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.50 M0.09
2026-08-15$0.00 M0.09
2026-08-14$0.15 M0.09
2026-08-13-$0.01 M0.09
2026-08-12$0.04 M0.09

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด RedStone (RED) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน RedStone ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
RED/USDT
$0.08724
$0.08724$0.08724
-3.75%
963.30K (USDT)
RED/USDC
$0.08726
$0.08726$0.08726
-3.55%
625.47K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ RED เป็น USD

จำนวน

RED
RED
USD
USD

1 RED = 0.08724 USD

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