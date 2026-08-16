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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Recall รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Recall รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RECALL

ข้อมูลราคา RECALL

RECALL คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ RECALL

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ RECALL

โทเคโนมิกส์ RECALL

การคาดการณ์ราคา RECALL

ประวัติ RECALL

RECALL คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง RECALLเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต RECALL

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Recall (RECALL) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Recall (RECALL) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Recall ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ RECALL เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Recall ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Recall (RECALL)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.04898--+5.97%+34.74%-10.30%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Recall

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Recall

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Recall จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 16
เป็นกลาง 2
ซื้อ 8
Moving Averages:ขายทันทีขาย 13เป็นกลาง 0ซื้อ 1
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 2ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.04913
0.04912
R2
0.04912
0.0491
R1
0.04911
0.0491
PP
0.04909
0.04909
S1
0.04908
0.04907
S2
0.04906
0.04907
S3
0.04905
0.04906

สัญญาณตลาด Recall

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.19M
$0.89 M
$1.08 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.20 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.19 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.39 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.38 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Recall

การไหลเข้าสุทธิราคา RECALLUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.01 M0.05
2026-08-15$0.03 M0.05
2026-08-14$0.00 M0.05
2026-08-13$0.00 M0.05
2026-08-12$0.03 M0.05

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
RECALL/USDT
$0.04896
$0.04896$0.04896
-1.42%
1.67M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ RECALL เป็น USD

จำนวน

RECALL
RECALL
USD
USD

1 RECALL = 0.04898 USD

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