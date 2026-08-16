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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Squid รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Squid รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา QUID

QUID คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ QUID

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ QUID

โทเคโนมิกส์ QUID

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Squid (QUID) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Squid (QUID) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Squid ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ QUID เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Squid ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Squid (QUID)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.07205---18.49%+140.16%+140.16%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Squid

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Squid

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Squid จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 5
เป็นกลาง 5
ซื้อ 16
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 5เป็นกลาง 5ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.074
0.0737
R2
0.0737
0.0735
R1
0.0735
0.0734
PP
0.0732
0.0732
S1
0.073
0.073
S2
0.0727
0.0729
S3
0.0725
0.0727

สัญญาณตลาด Squid

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.01M
$0.02 M
$0.03 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.01 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.01 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.03 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.03 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Squid

การไหลเข้าสุทธิราคา QUIDUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.07
2026-08-15$0.00 M0.07
2026-08-14-$0.01 M0.07
2026-08-13-$0.03 M0.08
2026-08-12-$0.01 M0.08

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Squid (QUID) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Squid ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
QUID/USDC
$0.07192
$0.07192$0.07192
-2.88%
775.04K (USDT)
QUID/USDT
$0.07205
$0.07205$0.07205
-2.92%
1.17M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ QUID เป็น USD

จำนวน

QUID
QUID
USD
USD

1 QUID = 0.07205 USD

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