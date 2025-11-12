โทเคโนมิกส์ QUANTUM (QUANTUM)

โทเคโนมิกส์ QUANTUM (QUANTUM)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ QUANTUM (QUANTUM) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:29:03 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา QUANTUM (QUANTUM)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ QUANTUM (QUANTUM) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 0.00
$ 0.00
อุปทานรวม:
$ 1.00T
$ 1.00T
อุปทานหมุนเวียน:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 2.88B
$ 2.88B
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.005517
$ 0.005517
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.00048219051846745
$ 0.00048219051846745
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.002881
$ 0.002881

ข้อมูล QUANTUM (QUANTUM)

Quantum Chain คือระบบนิเวศบล็อกเชนที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความปลอดภัยในยุคควอนตัม พร้อมระบบอัตโนมัติด้วย AI ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยมุ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของบริการทางการเงินยุคใหม่ Quantum Chain มอบความสามารถในการขยายระบบในระดับองค์กร ความปลอดภัยสูง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบผ่านการเข้ารหัสที่ต้านทานควอนตัม และระบบอัตโนมัติด้าน Compliance ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ระบบนิเวศนี้ขับเคลื่อนด้วยโทเคนยูทิลิตี้ประจำเครือข่ายชื่อ Quantum ($Q) ซึ่งใช้สำหรับการทำธุรกรรม การกำกับดูแล และการโทเคนไนซ์ นอกจากนี้ Quantum Chain ยังรองรับสถาบันการเงินควอนตัม (Quantum Financial Institutions หรือ QFIs) ซึ่งเป็นเครือข่ายโปรเจกต์และโซลูชันทางการเงินที่สร้างบนระบบของ Quantum Chain เพื่อให้บริการทางการเงินที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดอย่างสมบูรณ์สำหรับโลกที่เตรียมพร้อมสู่ยุคควอนตัม

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://quantumcha.in
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://drive.google.com/file/d/1U9OXshs6i1Sl7NNDS40LHQMCgkw8kDqW/view?usp=sharing

โทเคโนมิกส์ QUANTUM (QUANTUM): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ QUANTUM (QUANTUM) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นQUANTUM สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น QUANTUM ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ QUANTUM แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น QUANTUMกัน!

วิธีการซื้อ QUANTUM

สนใจเพิ่ม QUANTUM (QUANTUM) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ QUANTUM รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา QUANTUM (QUANTUM)

การวิเคราะห์ประวัติราคา QUANTUM ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา QUANTUM

อยากรู้ว่า QUANTUM จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา QUANTUM ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว