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เอกสารไวท์เปเปอร์ PUMPBTC
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PUMPBTC
โทเคโนมิกส์ PUMPBTC
การคาดการณ์ราคา PUMPBTC
ประวัติ PUMPBTC
PUMPBTC คู่มือการซื้อ
ตัวแปลง PUMPBTCเป็นสกุลเงินเฟียต
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การวิเคราะห์ทางเทคนิค pumpBTC (PUMPBTC) วันนี้
การเปลี่ยนแปลงราคา pumpBTC (PUMPBTC)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$0.010795
|--
|-3.64%
|+19.58%
|-11.81%
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค PumpBTC
การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ PumpBTC จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
|Moving Averages:
|ขายทันที
|ขาย 10
|เป็นกลาง 2
|ซื้อ 2
|อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:
|ซื้อ
|ขาย 3
|เป็นกลาง 2
|ซื้อ 7
สัญญาณตลาด PumpBTC
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
กระแสเงินทุน PumpBTC
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้