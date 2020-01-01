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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PUMPBTC

ข้อมูลราคา PUMPBTC

PUMPBTC คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ PUMPBTC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PUMPBTC

โทเคโนมิกส์ PUMPBTC

การคาดการณ์ราคา PUMPBTC

ประวัติ PUMPBTC

PUMPBTC คู่มือการซื้อ

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค pumpBTC (PUMPBTC) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค pumpBTC (PUMPBTC) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ pumpBTC ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ PUMPBTC เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ pumpBTC ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา pumpBTC (PUMPBTC)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.010795---3.64%+19.58%-11.81%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา pumpBTC

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค PumpBTC

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ PumpBTC จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 13
เป็นกลาง 4
ซื้อ 9
Moving Averages:ขายทันทีขาย 10เป็นกลาง 2ซื้อ 2
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 2ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.01082
0.01081
R2
0.01081
0.0108
R1
0.0108
0.01079
PP
0.01079
0.01079
S1
0.01078
0.01078
S2
0.01077
0.01077
S3
0.01076
0.01077

สัญญาณตลาด PumpBTC

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.00M
$3.31 M
$3.31 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.02 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.01 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.04 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.04 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน PumpBTC

การไหลเข้าสุทธิราคา PUMPBTCUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
PUMPBTC/USDT
$0.010795
$0.010795$0.010795
+3.93%
5.20M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ PUMPBTC เป็น USD

จำนวน

PUMPBTC
PUMPBTC
USD
USD

1 PUMPBTC = 0.010795 USD

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