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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Pump.fun รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Pump.fun รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา PUMP

PUMP คืออะไร

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โทเคโนมิกส์ PUMP

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค pump.fun (PUMP) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค pump.fun (PUMP) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ pump.fun ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ PUMP เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ pump.fun ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา pump.fun (PUMP)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.002717---0.08%+60.67%+61.82%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา pump.fun

กระแสเงินทุน Pump.fun

การไหลเข้าสุทธิราคา PUMPUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$1.84 M0.00
2026-08-15-$1.17 M0.00
2026-08-14$0.47 M0.00
2026-08-13-$0.10 M0.00
2026-08-12-$0.86 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ pump.fun

เทรดตลาด pump.fun (PUMP) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน pump.fun ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
PUMP/USDT
$0.002718
$0.002718$0.002718
-3.13%
1.04B (USDT)
PUMP/USDC
$0.002718
$0.002718$0.002718
-2.96%
22.46M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ PUMP เป็น USD

จำนวน

PUMP
PUMP
USD
USD

1 PUMP = 0.002717 USD

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