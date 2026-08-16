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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PTB

ข้อมูลราคา PTB

PTB คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ PTB

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PTB

โทเคโนมิกส์ PTB

การคาดการณ์ราคา PTB

ประวัติ PTB

PTB คู่มือการซื้อ

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Portal To Bitcoin (PTB) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Portal To Bitcoin (PTB) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Portal To Bitcoin ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ PTB เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Portal To Bitcoin ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Portal To Bitcoin (PTB)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.0009051---1.87%+45.67%+7.45%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Portal To Bitcoin

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Portal To Bitcoin

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Portal To Bitcoin จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 17
เป็นกลาง 3
ซื้อ 6
Moving Averages:ขายขาย 11เป็นกลาง 0ซื้อ 3
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 6เป็นกลาง 3ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.0009057
0.0009056
R2
0.0009056
0.0009056
R1
0.0009056
0.0009056
PP
0.0009055
0.0009055
S1
0.0009055
0.0009055
S2
0.0009054
0.0009055
S3
0.0009054
0.0009054

สัญญาณตลาด Portal To Bitcoin

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.14M
$3.12 M
$3.27 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.06 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.07 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.20 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.21 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Portal To Bitcoin

การไหลเข้าสุทธิราคา PTBUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.01 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12-$0.01 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
PTB/USDT
$0.0009055
$0.0009055$0.0009055
+2.16%
63.47M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ PTB เป็น USD

จำนวน

PTB
PTB
USD
USD

1 PTB = 0.0009051 USD

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