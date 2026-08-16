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ข้อมูลราคา PROVE

PROVE คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ PROVE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PROVE

โทเคโนมิกส์ PROVE

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Succinct (PROVE) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Succinct (PROVE) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Succinct ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ PROVE เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Succinct ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Succinct (PROVE)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.1516---5.37%-22.34%-33.72%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Succinct

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Succinct

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Succinct จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 7
เป็นกลาง 7
ซื้อ 12
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 4ซื้อ 10
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 7เป็นกลาง 3ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.1516
0.1515
R2
0.1515
0.1515
R1
0.1515
0.1515
PP
0.1514
0.1514
S1
0.1514
0.1514
S2
0.1513
0.1514
S3
0.1513
0.1513

สัญญาณตลาด Succinct

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.17M
$3.83 M
$4.01 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.03 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.04 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.08 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.07 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Succinct

การไหลเข้าสุทธิราคา PROVEUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.07 M0.15
2026-08-15$0.03 M0.15
2026-08-14-$0.05 M0.14
2026-08-13$0.06 M0.15
2026-08-12-$0.01 M0.15

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Succinct (PROVE) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
PROVE/USDT
$0.1516
$0.1516$0.1516
+0.19%
323.85K (USDT)
PROVE/USDC
$0.1514
$0.1514$0.1514
+0.19%
366.73K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ PROVE เป็น USD

จำนวน

PROVE
PROVE
USD
USD

1 PROVE = 0.1516 USD

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