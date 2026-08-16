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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Perle (PRL) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Perle (PRL) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Perle ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ PRL เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Perle ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Perle (PRL)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.4066--+39.91%+136.53%+98.72%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Perle

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Perle

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Perle จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 9
เป็นกลาง 3
ซื้อ 14
Moving Averages:เป็นกลางขาย 6เป็นกลาง 1ซื้อ 7
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 2ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.4074
0.4073
R2
0.4073
0.4071
R1
0.407
0.407
PP
0.4069
0.4069
S1
0.4066
0.4067
S2
0.4065
0.4066
S3
0.4062
0.4065

สัญญาณตลาด Perle

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.95M
$6.21 M
$7.16 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.05M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.69 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.74 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.08M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$2.02 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$2.10 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Perle

การไหลเข้าสุทธิราคา PRLUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.03 M0.41
2026-08-15-$0.03 M0.36
2026-08-14-$0.02 M0.32
2026-08-13-$0.02 M0.31
2026-08-12-$0.01 M0.33

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Perle (PRL) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
PRL/USDC
$0.4068
$0.4068$0.4068
+12.50%
158.11K (USDT)
PRL/USDT
$0.4066
$0.4066$0.4066
+12.28%
447.90K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ PRL เป็น USD

จำนวน

PRL
PRL
USD
USD

1 PRL = 0.4066 USD

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