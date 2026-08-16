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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล POPCAT รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล POPCAT รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ POPCAT

ข้อมูลราคา POPCAT

POPCAT คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ POPCAT

โทเคโนมิกส์ POPCAT

การคาดการณ์ราคา POPCAT

ประวัติ POPCAT

POPCAT คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง POPCATเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต POPCAT

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค POPCAT (POPCAT) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค POPCAT (POPCAT) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ POPCAT ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ POPCAT เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ POPCAT ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา POPCAT (POPCAT)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.04274---2.76%-1.95%-23.15%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา POPCAT

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค POPCAT

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ POPCAT จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 7
เป็นกลาง 9
ซื้อ 10
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 1เป็นกลาง 4ซื้อ 9
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายทันทีขาย 6เป็นกลาง 5ซื้อ 1
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.04269
0.04268
R2
0.04268
0.04267
R1
0.04267
0.04267
PP
0.04266
0.04266
S1
0.04265
0.04265
S2
0.04264
0.04265
S3
0.04263
0.04264

สัญญาณตลาด POPCAT

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.02M
$12.87 M
$12.89 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.22 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.24 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.83 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.86 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน POPCAT

การไหลเข้าสุทธิราคา POPCATUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.06 M0.04
2026-08-15-$0.02 M0.04
2026-08-14-$0.02 M0.04
2026-08-13$0.01 M0.04
2026-08-12$0.00 M0.04

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด POPCAT (POPCAT) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
POPCAT/USDT
$0.04273
$0.04273$0.04273
+0.47%
1.40M (USDT)
POPCAT/USDC
$0.04269
$0.04269$0.04269
+0.51%
1.25M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ POPCAT เป็น USD

จำนวน

POPCAT
POPCAT
USD
USD

1 POPCAT = 0.04274 USD

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