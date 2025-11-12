โทเคโนมิกส์ PlayMindProtocol (PMIND)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ PlayMindProtocol (PMIND) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 14:35:57 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา PlayMindProtocol (PMIND)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ PlayMindProtocol (PMIND) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
--
----
อุปทานรวม:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
อุปทานหมุนเวียน:
--
----
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 1.40K
$ 1.40K$ 1.40K
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.5797
$ 0.5797$ 0.5797
ต่ำสุดตลอดกาล:
--
----
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.00014
$ 0.00014$ 0.00014

ข้อมูล PlayMindProtocol (PMIND)

PlayMind คือโปรโตคอล Smart Yield แบบกระจายศูนย์บน BNB Chain ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับ GameFi และเศรษฐกิจ NFT ด้วยการผสานระบบอัตโนมัติด้วย AI กลยุทธ์ DeFi แบบมัลติเชน และการกำกับดูแลด้วย DAO ทำให้ PlayMind ปฏิวัติวิธีที่ผู้ใช้สร้างผลตอบแทน ป้องกันความเสี่ยง และจัดการสินทรัพย์ในจักรวาล GameFi จากฟาร์มที่กระจัดกระจายสู่การเพิ่มประสิทธิภาพอัจฉริยะ — PlayMind คือโครงสร้างพื้นฐานเจเนอเรชันใหม่สำหรับผลตอบแทน GameFi แบบโปรแกรมได้

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://www.playmind.finance
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://playmindprocotol.gitbook.io/playmindprocotol/
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0x7e381e6b4cca12129e312409e88be14d159ee6bc

โทเคโนมิกส์ PlayMindProtocol (PMIND): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ PlayMindProtocol (PMIND) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นPMIND สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น PMIND ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ PMIND แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น PMINDกัน!

วิธีการซื้อ PMIND

ประวัติราคา PlayMindProtocol (PMIND)

การวิเคราะห์ประวัติราคา PMIND ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว