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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล PIVX รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล PIVX รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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PIVX คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ PIVX

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค PIVX (PIVX) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค PIVX (PIVX) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ PIVX ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ PIVX เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ PIVX ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา PIVX (PIVX)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.01353---46.12%-64.27%-79.29%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา PIVX

กระแสเงินทุน PIVX

การไหลเข้าสุทธิราคา PIVXUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.02 M0.01
2026-08-15$0.01 M0.01
2026-08-14-$0.08 M0.02
2026-08-13-$0.04 M0.02
2026-08-12-$0.03 M0.02

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด PIVX (PIVX) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
PIVX/USDT
$0.01338
$0.01338$0.01338
+5.18%
7.16M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ PIVX เป็น USD

จำนวน

PIVX
PIVX
USD
USD

1 PIVX = 0.01353 USD

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