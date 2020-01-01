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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PIPEDOG

ข้อมูลราคา PIPEDOG

PIPEDOG คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PIPEDOG

โทเคโนมิกส์ PIPEDOG

การคาดการณ์ราคา PIPEDOG

ประวัติ PIPEDOG

PIPEDOG คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง PIPEDOGเป็นสกุลเงินเฟียต

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค pipedog (PIPEDOG) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค pipedog (PIPEDOG) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ pipedog ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ PIPEDOG เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ pipedog ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา pipedog (PIPEDOG)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.002385---9.36%+59.00%+59.00%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา pipedog

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Pipedog

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Pipedog จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 8
เป็นกลาง 3
ซื้อ 15
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 1เป็นกลาง 0ซื้อ 13
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 7เป็นกลาง 3ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.002392
0.002386
R2
0.002386
0.002382
R1
0.002382
0.002379
PP
0.002376
0.002376
S1
0.002372
0.002372
S2
0.002366
0.002369
S3
0.002362
0.002366

สัญญาณตลาด Pipedog

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.00 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.00 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.02 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.02 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Pipedog

การไหลเข้าสุทธิราคา PIPEDOGUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
PIPEDOG/USD1
$0.002372
$0.002372$0.002372
-4.22%
21.83M (USDT)
PIPEDOG/USDT
$0.002385
$0.002385$0.002385
-3.23%
24.52M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ PIPEDOG เป็น USD

จำนวน

PIPEDOG
PIPEDOG
USD
USD

1 PIPEDOG = 0.002385 USD

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