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ข้อมูลราคา PIEVERSE

PIEVERSE คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ PIEVERSE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PIEVERSE

โทเคโนมิกส์ PIEVERSE

การคาดการณ์ราคา PIEVERSE

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PIEVERSE คู่มือการซื้อ

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Pieverse (PIEVERSE) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Pieverse (PIEVERSE) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Pieverse ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ PIEVERSE เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Pieverse ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Pieverse (PIEVERSE)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.8519--+6.96%+30.25%+3.71%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Pieverse

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Pieverse

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Pieverse จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อทันที
ขาย 3
เป็นกลาง 5
ซื้อ 18
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 3เป็นกลาง 5ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.8532
0.8529
R2
0.8529
0.8528
R1
0.8528
0.8527
PP
0.8525
0.8525
S1
0.8524
0.8524
S2
0.8521
0.8523
S3
0.852
0.8521

สัญญาณตลาด Pieverse

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.30M
$1.68 M
$1.98 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.04M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.38 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.41 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.69 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.72 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Pieverse

การไหลเข้าสุทธิราคา PIEVERSEUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.04 M0.85
2026-08-15$0.01 M0.84
2026-08-14-$0.02 M0.79
2026-08-13$0.00 M0.73
2026-08-12-$0.02 M0.73

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
PIEVERSE/USDT
$0.8519
$0.8519$0.8519
+0.95%
81.13K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ PIEVERSE เป็น USD

จำนวน

PIEVERSE
PIEVERSE
USD
USD

1 PIEVERSE = 0.8519 USD

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