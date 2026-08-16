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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล OpenLedger รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล OpenLedger รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค OpenLedger (OPEN) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค OpenLedger (OPEN) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ OpenLedger ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ OPEN เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ OpenLedger ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา OpenLedger (OPEN)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.17298---18.73%+14.96%-18.10%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา OpenLedger

กระแสเงินทุน OpenLedger

การไหลเข้าสุทธิราคา OPENUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.01 M0.17
2026-08-15$0.08 M0.18
2026-08-14-$0.03 M0.18
2026-08-13-$0.14 M0.19
2026-08-12$0.02 M0.21

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OpenLedger

เทรดตลาด OpenLedger (OPEN) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน OpenLedger ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
OPEN/USDT
$0.17297
$0.17297$0.17297
-4.68%
349.01K (USDT)
OPEN/USDC
$0.1727
$0.1727$0.1727
-4.90%
325.50K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ OPEN เป็น USD

จำนวน

OPEN
OPEN
USD
USD

1 OPEN = 0.17298 USD

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