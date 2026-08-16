การวิเคราะห์ทางเทคนิค OpenLedger (OPEN) วันนี้
หน้าการวิเคราะห์ OpenLedger ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ OPEN เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ OpenLedger ด้านล่าง
การเปลี่ยนแปลงราคา OpenLedger (OPEN)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$0.17298
|--
|-18.73%
|+14.96%
|-18.10%
กระแสเงินทุน OpenLedger
การไหลเข้าสุทธิราคา OPENUSDT
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|$0.01 M
|0.17
|2026-08-15
|$0.08 M
|0.18
|2026-08-14
|-$0.03 M
|0.18
|2026-08-13
|-$0.14 M
|0.19
|2026-08-12
|$0.02 M
|0.21
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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